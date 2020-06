In eigener Sache

Richtigstellung

In der letzten Woche erschien ein "Rote Fahne News"-Artikel (6. Juni: „Umfassende Auswirkungen der Verschärfung des Asylrechts in Griechenland), der die Rechtsentwicklung in der Flüchtlingspolitik der griechischen Regierung kritisierte. Völlig richtig stellt der Artikel dar, dass die griechische Regierung die Verwirklichung der wenigen Leistungen für Flüchtlinge in Griechenland an NGOs gab und gibt, von denen einige wegen zweifelhafter Praktiken, gerade im finanziellen Bereich, in der Kritik stehen. Falsch war allerdings, die Äußerung das Corona Awareness Team als rassistisch zu bezeichnen, ohne genauer zu recherchieren. Was steckt dahinter?

Von Rote Fahne Redaktion