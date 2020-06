Die LARKO-Arbeiter in Latymna/Griechenland kämpfen seit mehreren Monaten gegen den Verkauf ihres Hüttenwerks mit Nickelminen an einen privaten Investor (siehe Rote Fahne News!). Dazu werden sie von verschiedenen Gewerkschaften, Initiativen und Verbänden unterstützt. Ihr Kampf ist auch ein politischer Kampf, weil er sich gegen ein von der Regierung verabschiedetes Gesetz zur Privatisierung des Werkes richtet. Sie planen nun einen zentralen Protesttag am 13. Juni auf dem zentralen Syntagma-Platz in Athen.