Solidarität mit den Angeklagten im „Kommunistinnen- und Kommunisten-Prozess“

Den zehn Angeklagten wird vorgeworfen, das Auslandskomitee der Kommunistische Partei der Türkei/Marxistisch-Leninistisch gebildet zu haben. Über drei Jahre lang mussten die meisten von ihnen dafür in Untersuchungshaft verbringen. Für Müslüm Elmar, den Hauptangeklagten, sind es nun allerdings schon fünf Jahre. Er sitzt immer noch in Stadelheim hinter Gittern. Der sogenannte „Kommunistinnen- und Kommunisten-Prozesses“ ist damit der größte politische Schauprozess gegen eine linke Organisation der letzten Jahrzehnte.

Dabei werden ihnen keine strafbaren Handlungen vorgeworfen, sondern ausschließlich ihre Tätigkeit für eine Partei, die in der BRD nicht einmal verboten ist. Aber warum diese staatliche Verfolgungswut gegen türkische Oppositionelle?

Allem Anschein nach handelt es sich schlicht um eine Gefälligkeitsgeste der Bundesregierung gegenüber dem Erdoğan-Regime. Ohne eine „Verfolgungsermächtigung“ des Bundesjustizministeriums wären die Kommunistinnen und Kommunisten nie verhaftet oder vor Gericht gestellt worden. Der Prozess strotzt nur so vor Skandalen. So wurde ein bedeutender Teil der „Beweise“ vom türkischen Geheimdienst beigesteuert. Dass diese nur durch illegale Spionage beschafft werden konnten, interessiert das Münchner Gericht allerdings nicht. Auch der Umstand, dass sensible Verteidigerpost zur Übersetzung in die Türkei, und damit in die Reichweite des türkischen Staates, geschickt wurde, brachte die Bundesstaatsanwaltschaft nicht von ihrem Verurteilungswillen ab.

Wir sind mehr als wütend darüber, dass die deutsche Justiz zum wiederholten Male mithilft, die türkische Opposition in Europa mundtot zu machen. Deshalb kommt am 16. Juni zum vierten Jahrestag des „Kommunistinnen- und Kommunisten-Prozesses“ zum OLG München!

Kundgebung vor dem OLG München

Dienstag 16. Juni

12 Uhr bis 15 Uhr

Nymphenburger Straße 16