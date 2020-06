"Türkische Besatzungstruppen stecken Felder und Wälder in Efrîn-Şêrawa in Brand"

Auch am Dienstag gingen Brandstiftungen in den selbstverwalteten Gebiete in Nordsyrien weiter. In der Nähe des Dorfes Basil bei Efrîn-Şêrawa wurden Felder und Waldgebiete von den Besatzungstruppen in Brand gesteckt.

Die Brände haben sich auf ein etwa vier Quadratkilometer großes Gebiet bis zu den Orten Aqîbê und Soxanekê ausgebreitet.

Dörfer in Şehba unter Artilleriebeschuss

Gleichzeitig kam es zum Beschuss der Dörfer Herbel, Til Cîcan und Til Medîq in der Region Şehba. Bei dem Beschuss wurde schwere Artillerie eingesetzt