DEW Witten

Verzicht auf Urlaubsgeld: „Das will von meinen Kollegen niemand“

„Das will von meinen Kollegen niemand.“ So ein Vertrauensmann von DEW auf einer öffentlichen Vertrauensleutesitzung am Mittwoch 10. April vor dem IG Metall-Gewerkschaftshaus in Witten.

Korrespondenz