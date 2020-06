„Von der Utopie zur Wissenschaft“ – Friedrich Engels und der Sozialismus. Bis heute brandaktuell"

Um diese Veranstaltung gab es eine heftige öffentliche Auseinandersetzung: Sie stand und steht im offiziellen Programmheft der Stadt Wuppertal zum Engels-Jubiläums-Jahr 2020. Nach antikommunistischen Protesten knickte die Stadtspitze aber ein und entzog ihr im Nachhinein den öffentlichen „Segen“.

„Des Kommunisten Friedrich Engels darf jeder gedenken – außer er ist Kommunist“ – unter diese Überschrift protestierte die Willi Dickhut Stiftung in einem Offenen Brief vom 15. November 2019 gegen diese Zensur. Andere Proteste schlossen sich an.

Darum freuen wir uns umso mehr, dass diese Veranstaltung als wichtiger Bestandteil des Engels-Jubiläums nun stattfinden kann. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes allerdings nur mit einer begrenzten Teilnehmerzahl und mit eingeschränktem Kulturprogramm.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 23. Juni, 19 Uhr, statt. Saalöffnung: 18.30 Uhr Ort: „Färberei“, Wuppertal, Peter-Hansen-Platz 1/ Ecke Berliner Straße (B 7), 42275 Wuppertal-Oberbarmen (http://www.faerberei-wuppertal.de/kultur.html)



Karten nur vorab (Abendkasse ist nicht erlaubt!) beim Willi Dickhut Museum (Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen, 0209 / 1771220; info@willi-dickhut-museum.de) oder bei Wuppertal-Live (https://www.wuppertal-live.de/ticketverkauf/) 3,00 € normal / 2,00 € ermäßigt.