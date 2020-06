"Vorwärts zur weltweiten Rebellion gegen Rassismus und Antikommunismus des Imperialismus!"

Im ganzen Land erheben sich vor allem junge Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus und fordern Gerechtigkeit. Diese Bewegung wurde inzwischen zu einer internationalen Bewegung mit Millionen Beteiligten. Die für den Mord verantwortlichen Polizisten müssen alle angeklagt und verurteilt werden! Weltweit ist der Mord an George Floyd zu einem Symbol der rassistischen Unterdrückung geworden, und die Menschen gehen dagegen, wie gegen die Rechtsentwicklung imperialistischer Regierungen, auf die Straße – Jung und Alt und Menschen verschiedener Hautfarbe zusammen.

Der Rassismus hat in den USA eine lange Geschichte. Die oft erbitterten Kämpfe dagegen kosteten viele Menschen das Leben. Der Rassismus wurde schon immer als Methode der Spaltung eingesetzt - gegen die Entwicklung der Klassensolidarität. Der Widerstand der Afroamerikaner beinhaltet auch schon seit Jahren den Kampf gegen die Polizeigewalt. Bei den derzeitigen Massenunruhen geht es jedoch um mehr. Die Weltwirtschafts- und Finanzkrise führt in den USA zu einer sprunghaften Ausweitung der Arbeitslosigkeit auf derzeit 40 Millionen, zu Armut und Elend, vor allem unter den besonders ausgebeuteten und unterdrückten Minderheiten. Viele können ihre Mieten nicht mehr bezahlen und verlieren auch noch mitten in der Pandemie ihre Krankenkasse. Die Corona-Krise hat bereits über 100.000 Menschen das Leben gekostet. Die Durchdringung der Wirtschafts- und Finanzkrise mit der Corona-Krise, der Umweltkrise und dem ökonomischen Rückfall des US-Imperialismus hat eine enorme Wucht und Tiefe entwickelt und ist mit einer offenen politischen Krise und einer Zuspitzung der gesellschaftlichen Polarisierung verbunden.

Von diesen Entwicklungen ist die schwarze und aus Lateinamerika stammende Bevölkerung besonders betroffen. Eine große Masse der besonders ausgebeuteten und unterdrückten Arbeiter in den USA sind schwarz! Es sind v.a. junge Menschen und Frauen, die ihre Zukunft bedroht sehen und die sich gegen die Auswirkungen dieses imperialistischen Gesellschaftssystems erheben. Den Demonstrationen wird mit brutaler Polizeigewalt begegnet. Daraus ziehen die Menschen Schlüsse. Es entladen sich Empörung, Verbitterung und Wut – vor allem aber auch die Entschlossenheit, Rassismus nie mehr als Normalität zu akzeptieren und der Wunsch nach gesellschaftlichen Alternativen.

Die herrschende Klasse entfaltet eine Propagandakampagne zur Einschüchterung und Spaltung. Trump behauptet dreist in offen antikommunistischer Manier, die Demonstranten seien „radikale Linke, Anarchisten und Antifaschisten“ und erklärt diese zu „Terroristen“. Mit der Mobilisierung der Nationalgarde durch verschiedene US-Gouverneure auf Trumps Geheiß hin, und seiner Forderung nach Einsatz des US-Militärs zur Niederschlagung der Proteste, werden offen faschistische Methoden praktiziert. Trump zeigt, dass er zu allem bereit ist. In den USA und weltweit lehnen die Menschen Polizeibrutalität und steigende Repression ab und stellen deshalb zunehmend die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse infrage. Die täglichen Massenproteste im ganzen Land haben unter anderem erreicht, dass Trump die Nationalgarde aus Washington abgezogen hat. Überall stellen sich auch Polizisten bewusst auf die Seite der Protestierenden.

Wie in einem Brennglas kommen die ganze kapitalistische Krisenhaftigkeit und die fortschreitende Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems zum Ausdruck. Das fordert die Arbeiter und Massen in den USA heraus. Ihnen gehört die unverbrüchliche Solidarität der Revolutionäre und der Massen auf der ganzen Welt! Der Aufruhr in den USA hat in Verbindung mit weltweit geführten Kämpfen das Potenzial für eine revolutionäre, gesellschaftsverändernde Bewegung. Insbesondere die Stärkung der revolutionären Kräfte ist wichtig! Die ICOR wird alles dafür tun, den echten Sozialismus als Alternative zum verrotteten imperialistischen System zu verankern.

Organisiert die Solidarität mit den kämpfenden Massen!

Hoch die internationale Solidarität!

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!

Hier gibt es die Resolution als pdf-Datei mit allen Unterzeichnern!