„Warum gibt es immer noch Rassismus?“

Es lenkt also auf die falsche Fährte, wenn teilweise in den bürgerlichen Massenmedien die Existenz des Rassismus als rein moralische Frage behandelt wird. Wir müssen Bewusstsein über die tieferen Zusammenhänge bilden, um den Rassismus wirksam zu bekämpfen. In der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG erschien als Nummer 32-34 das Buch „Morgenröte über der internationalen sozialistischen Revolution“. Es ordnet den Rassismus als festen Bestandteil der faschistischen Ideologie ein – so versteht man, welches Ziel der Rassismus verfolgt.