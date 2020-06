Religion

Zu Corona-Ausbrüchen durch Gottesdienstbesuche

Vor einigen Tagen rückten Kirchengemeinden kurzfristig als Ausgangspunkt für Corona-Ausbrüche in den Fokus der Öffentlichkeit. Sowohl in einer freien Baptisten-Gemeinde in Frankfurt am Main als auch in einer freikirchlichen evangelischen Pfingstgemeinde kam es infolge von Gottesdiensten zu Corona-Ausbrüchen.

Von ffz