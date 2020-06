700 Frauen verteidigen Landwirtschaft der Cizîrê-Region

Die gezielte Brandstiftung ist Teil des Krieges der Türkei gegen die Autonomiegebiete in Nord- und Ostsyrien und dient den Besatzungstruppen als Methode der systematischen Vertreibungspolitik und ethnischen Säuberung. Bereits bei der Invasion in Efrîn 2018 wurde das Fundament gelegt, die ökonomischen Grundlagen der Bevölkerung systematisch zu vernichten. Die Taktik zählte usprünglich zu den Methoden der Terrorormiliz „Islamischer Staat” (IS), die von der Türkei eins zu eins übernommen wurde ...

Gesellschaftliche Verteidigungskräfte HPC und HPC-Jin

Die Menschen im nordostsyrischen Autonomiegebiet bemühen sich mit allen Mitteln darum, ihre Lebensgrundlage zu schützen. Im Moment bewachen etwa 45.000 Personen Tag und Nacht die Felder. Die Freiwilligen bestehen aus 15.000 Mitgliedern der Gesellschaftlichen Verteidigungskräfte (Hêzên Parastina Civakî, HPC) und deren autonom organisierten Frauenstrukturen HPC-Jin. Sie sind Teil des Projekts der „Demokratischen Nation“ und direkt an die Verteidigungskommissionen der Kommunen angeschlossen. Auch 30.000 Mitglieder der Kräfte der Inneren Sicherheit (Asayîş) beschützen die Anbauflächen Nord- und Ostsyriens.

In der Cizîrê-Region sind 700 Frauen von HPJ-Jin an der Verteidigung der Landwirtschaft beteiligt. Eine von ihnen ist Fatma Mihemed, die mit ihren Freundinnen zwischen Qamişlo und Tirbespiyê (arab. al-Qahtaniyya) patrouilliert. Sie sagt: „Die gezielte Brandstiftung ist nichts anderes als ein Krieg gegen die Ökonomie unserer Regionen. Die wenigsten von uns besitzen eigenes Land, das ist richtig. Aber es ist die Pflicht von uns allen, die Lebensgrundlage unserer gesamten Gesellschaft zu verteidigen.“ ...

