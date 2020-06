"Dafür meine Hochachtung und meinen Dank"

Liebe Genossen und Genossinnen, Freunde und Freundinnen, Gefährten und Gefährtinnen,

ich bin stolz auf euch und dankbar, dass ihr es trotz aller Knüppel, die euch von verschiedenster Seite zwischen die Beine geworfen worden sind, nicht aufgegeben habt, für die Aufstellung der ersten Lenin-Statue im Westen Deutschlands zu kämpfen.

Eines ist sicher: Lenin passt in diese Zeit, in der weltweit Menschen gegen Rassismus und Faschismus aufstehen , Ungerechtigkeiten aufzeigen und diese bekämpfen. Ihr habt so gehandelt, wie Lenin es formuliert hat: „Über die Möglichkeit von Aktionen reden ist zwecklos, man muss die Möglichkeit durch Taten beweisen.“ Dafür meine Hochachtung und Dank. ...



Wir begehen hier und heute also einen zweifachen Geburtstag : den 150. von Wladimir Iljitsch Lenin und den 38. der MLPD. Ich hoffe, dass unsere Enkel und Urenkel den 150. Geburtstag der MLPD feiern werden. ...

Die Hauptfunktion des Antikommunismus besteht darin, den Marxismus-Leninismus zu verleumden, den Sozialismus zurückzudrängen, die revolutionären Bewegungen in der Welt zu spalten und zu schwächen. Daher habe ich aus tiefster Überzeugung den überparteilichen Aufruf zur Kampagne „Gib‘ Antikommunismus keine Chance!“ unterschrieben – in der Hoffnung, dass sich unzählige fortschrittliche und demokratisch eingestellten Menschen diesem Aufruf anschließen werden.

In diesem – wie ich denke, auch Lenins Sinn - schließe ich mit den Worten: „Es rettet uns kein höh'res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun!“

Hier der vollständige Text des Grußworts von Bärbel Beuermann