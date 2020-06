Das jugendliche Gesicht der CDU bekommt die ersten Furchen...

Die Partei versucht seit Jahren, ihn als einen neuen Typ des deutschen "Konservatismus" aufzubauen. Nur, das sich der neue Typ CDU-Politiker gar nicht so sehr vom alten unterscheidet.

Aktuell hat Amthor eine dicke Affäre von Lobbyismus am Hals. Er hatte für die US-Firma "Augustus Intelligence", für die er neben seinem Abgeordnetenmandat tätig ist, beim Bundeswirtschaftsministerium geworben - auf Briefpapier des Deutschen Bundestags! Auch wenn die CDU jetzt abzuwiegeln versucht, Amthor sei noch jung und unerfahren, so steht er damit in bester Tradition von Leuten wie Helmut Kohl, Manfred Kanther etc., die alle in Spendenaffären verwickelt waren und / oder beste Beziehungen zu den herrschenden Monopolen hatten.

Auch sonst passt Amthor bestens in die eben genannte Traditionslinie: Am Auschwitz-Gedenktag war er sich nicht zu schade für die Behauptung, Antisemitismus käme vor allem bei Muslimen vor. Alles beim alten bei der CDU...