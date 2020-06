Live von der Lenin-Statue

"Ein bisschen Kommunismus könnte uns hier nicht schaden"

"Ein bisschen Kommunismus könnte uns hier nicht schaden", so eine Anwohnerin, die sich heute in Ruhe die Lenin-Statue in Gelsenkirchen-Horst anschaute. Sprach's und warf eine Spende in die Dose. Auch die Lokalpresse kam vorbei, um sich über die Stimmung zu erkundigen.

Korrespondenz