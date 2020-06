Grup Yorum

Gedenken an Ibrahim Gökçek gemeinsam gefeiert

In Bochum-Stahlhausen wurde nach den Bräuchen und Sitten der Völker aus Anatolien und Mesopotamien das Gedenken an den Bassisten der revolutionären Band Grup Yorum, Ibrahim Gökçek am 40. Tag nach seinem – wie seine Freunde schreiben - „Märtyrertod im Todesfasten-Widerstand“, mit einem gemeinsames Essen organisiert.

Korrespondenz aus Bochum / Augsburg