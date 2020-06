Augsburg

Gedenken an Völkermord vor 150 Jahren

Im Rahmen einer Kundgebung des Internationalistischen Bündnisses, die am 15 Juni auf dem Augsburger Rathausplatz stattfand erinnerte der Volksrat der Aramäer aus Europa an den 105. Gedenktag des Völkermordes von 1915 an den Aramäern, Armeniern und Griechen durch das Osmanische Reich.

Korrespondenz