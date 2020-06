Dem Hörbuch liegen die Texte von Alexander Kononow von 1944, „Geschichten über Lenin“, zugrunde. In 21 Episoden wird das Leben Lenins und seine führende Rolle bei der Oktoberrevolution lebendig. Wladimir Iljitsch Lenin wuchs in einem Russland auf, in dem die Bauern und die Arbeiter in Elend und Armut unter der Ausbeuterherrschaft des Zaren und der Kapitalisten stöhnten, die selbst im größten Überfluss und Luxus lebten. In der sozialistischen Oktoberrevolution 1917 befreite sich die Arbeiterklasse im Bündnis mit den Millionen Bauern von den Ausbeutern, den Großbauern und Fabrikbesitzern.

Lenin und die Kommunistische Partei standen an der Spitze dieser Revolution. Wie es zu dieser Revolution kam, wie die Arbeiter und Bauern den ersten sozialistischen Staat aufbauten und die Rolle Lenins dabei, wird in diesen spannenden und lebendigen Geschichten erzählt. Die Texte sind von Reiner Weigand einfühlsam und fesselnd eingesprochen. Diese Geschichten sind für alle Menschen ab acht Jahren hörenswert. Auch nach der Enthüllung der Statue noch zu beziehen über www.neuerweg.de oder bei www.people-to-people.de