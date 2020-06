Gesundheitliche Schutzmaßnahmen notwendiger denn je!

China ging nach einer ersten Phase der Unterdrückung der Wahrheit sehr konsequent mit Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus vor. Seit rund zwei Monaten lag so die Zahl der täglichen neuen Corona-Fälle stetig im einstelligen Bereich. Nun sollten die Schulen wieder öffnen, schien doch das Schlimmste überstanden, was die Gefahr der Pandemie unterschätzt, die noch längst nicht überwunden ist, sondern sich weltweit sogar drastisch ausweitet.

In Deutschland gibt es zwar noch keine allgemeine Tendenz für eine zweite Welle. Immer wieder kommt es aber zu gefährlichen Hot Spots in denen sich das Virus ausbreitet. Gerade auch an Schulen, wie in Magdeburg oder Göttingen.

„Wegen neuer Corona-Fälle werden in Magdeburg ab Montag weitere Schulen und Jugendeinrichtungen wieder geschlossen. Der Schritt sei nötig, weil Infektionsketten nicht vollständig nachvollziehbar seien, heißt es von der Stadt. Seit Freitag wurden 32 neue Infektionen bekannt.“¹

In Göttingen kam es Ende Mai ebenfalls zu einem Corona-Ausbruch in einem Wohnviertel, wo sich inzwischen 189 Menschen infiziert haben (Stand 13.6.20.) Hier wurde - skandalöserweise durch die Stadt Göttingen selbst - die Ursachen sofort in Feiern von muslimischen Roma-Familien gemutmaßt, die gegen diese Vorverurteilung protestierten:„Es gab keine private Feier“. Recht hatten sie, denn diese hatte es wirklich nicht gegeben. Der Ausbruch wurde zum Anzetteln rassistischer Hetze genutzt.²

Das zeigt, dass die Ursachen eines solchen Ausbruchs nicht so einfach auf der Hand liegen. Um so notwendiger ist die Aufklärung der Bevölkerung über die Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen. Das wird allerdings von der Regierung völlig formal gehandhabt. So zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo es in den Grundschulen bereits wieder täglichen Regelunterricht gibt:„Es ist für viele Schüler verwirrend, dass im Klassenraum die 1,5-Meter-Abstandsregelung nicht mehr gilt“...“ wenn die Kinder aus der Schule rausgehen sollen sie sich wieder daran halten.³

Oder es soll- was völlig richtig ist - in den Klassenräumen regelmäßig gelüftet werden. Nur in vielen Schulgebäuden lassen sich die Fenster gar nicht komplett öffnen. Auch in NRW, wo heute die Schulen wieder öffnen, sieht es ähnlich schlecht mit dem vorsorglichen Gesundheitsschutz aus, um eine zweite Welle der Pandemie zu verhindern.

Das ist Wasser auf die Mühlen ultrareaktionärer Kräfte, die weiter behaupten, das Coronavirus wäre harmlos und verlangen gar das sofortige Ende jeglichen Gesundheitsschutzes.

In vielen Ländern in denen solche Kräfte mit an der Regierung sind – wie in den USA, in Brasilien oder der Türkei – breitet sich das Coronavirus verheerend aus. „So ist Brasilien nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sind in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas weitere 909 Patienten innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.“⁴

In ihrem Forderungsprogramm zur Öffnung von Schulen und Kitas "Für Gesundheitsschutz, Bildung, Zukunftsperspektive" fordern MLPD und REBELL: