Köln

"REBELL-Magazin" war der Renner bei „Black-Lives-Matter“-Demo

In Köln fanden zwei Tage hintereinander Großdemonstrationen gegen Rassismus statt. Am Samstag, 6. Juni, waren es 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, am Sonntag, 7. Juni, erneut rund 8000. Der "Kölner Stadtanzeiger" schreibt online „Hunderte“. So kann man es auch kleinreden.

Korrespondenz des REBELL