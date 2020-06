Jetzt Tarifrunden vorbereiten!

Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat in ihrer gestrigen Videokonferenz beschlossen, die Entgelttabellen zum TVöD, zum TV-V, zum TVSöD (Tarifvertrag für dual Studierende) und zu den Tarifverträgen für Auszubildende und für Praktikantinnen und Praktikanten zum 31. August 2020 zu kündigen. Zuvor hatte die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) abgelehnt, „Handlungsspielräume" auszuloten, die auf die besonderen Corona-Bedingungen eingehen. „Sie gingen sogar so weit und führten den Tarifvertrag zur Kurzarbeit im öffentlichen Dienst (TV-Covid) ins Feld, der ja auch schon ein Zeichen von Wertschätzung für die Beschäftigten gewesen sei." (Presseerklärung ver.di vom 17.6.20) Die 2,3 Millionen Beschäftigten sind deshalb gut beraten, kämpferische Tarifverhandlungen vorzubereiten und durchzuziehen! Ab Anfang Juli werden die Forderungen in den Betrieben beraten und aufgestellt.

