Keine bestätigten Corona-Infektionen in Şengal - Türkei bombardiert - Heute Proteste

Das Gesundheitskomitee von Şengal hat eine kurze Stellungnahme zur Situation in der Corona-Pandemie in dem ezidischen Siedlungsgebiet in Südkurdistan abgegeben. Auch in Şengal sind umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Nach Angaben des Komitees gibt es in Şengal noch keine bestätigten Infektionsfälle. Das Gesundheitskomitee warnt jedoch davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Das Infektionsrisiko werde unter anderem durch irakische Sicherheitskräfte erhöht, die aus anderen Regionen kommen und häufig ausgetauscht werden. Daher ruft das Komitee dazu auf, weiterhin nur in nötigen Fällen das Haus zu verlassen und Menschenansammlungen zu meiden. Wer sich im öffentlichen Raum bewegt, sollte Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe tragen, um sich selbst und die Menschen in der Umgebung zu schützen.

In Südkurdistan sind bisher über 2100 Corona-Infektionen festgestellt worden. Nach offiziellen Angaben sind 42 an COVID-19 erkrankte Menschen verstorben. Im gesamten Irak sind 549 Corona-Tote verzeichnet.

Wie aktuell bekannt wurde, hat die faschistische Türkei Şengal in der vergangenen Nacht angegriffen. "Der türkische Staat hat in der vergangenen Nacht eine Großoffensive auf Südkurdistan gestartet. Kampfflugzeuge haben zeitgleich das êzidische Siedlungsgebiet Şengal (Sinjar), das Flüchtlingslager Mexmûr und Guerillagebiete in den Qendîl-Bergen bombardiert", teilt ANF mit. Es soll Verletzte gegeben haben. Zu Toten gibt es noch keine Angaben. (siehe Rote Fahne News!)

Proteste schon heute:

Die kurdischen Dachverbände KCDK-E und KON-MED haben weltweit für heute, 17 Uhr, zu Protestaktionen aufgerufen.

Bisher sind folgende Termine bekannt:

Berlin: 15:30 Uhr, türkische Botschaft

Bielefeld: 17 Uhr, Hauptbahnhof

Bremen: 15 Uhr, Hauptbahnhof

Duisburg: 17 Uhr, Königstraße

Düsseldorf: 17 Uhr, Hauptbahnhof

Freiburg: 17 Uhr, Platz der Alten Synagoge

Gießen: 17 Uhr, Berliner Platz

Hannover: 17 Uhr, Hauptbahnhof

Heilbronn: 18 Uhr, Kiliansplatz

Köln: 17 Uhr, Hauptbahnhof

Leipzig: 17 Uhr, Richard Wagner Platz

Münster: 18 Uhr, Hauptbahnhof

Magdeburg: 19 Uhr, Hauptbahnhof

Oldenburg: 18 Uhr, Hauptbahnhof

Stuttgart: 18 Uhr, Schlossplatz

München : 17 Uhr, Karlsplatz/Stachus

Kleve: 18 Uhr, Deutsche Bank

Essen: 18 Uhr, Willy-Brandt-Platz

Bonn: 18 Uhr, Münsterplatz Bonn

Hamburg: 18 Uhr, Altona vor dem Mercado

Hildesheim: 17 Uhr, Angoulemeplatz

Darmstadt: 17 Uhr, Luisenplatz

Kiel: 17 Uhr, Hauptbahnhof

Hier geht es zu einem Video, dass die Brände zeigt, die durch das Bombardement ausgelöst wurden

Hier geht es zum Protestaufruf von KCDK-E und KON-MED!