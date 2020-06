Gelsenkirchen

Auch Lenin gegen Rassismus und Antisemitismus

Kürzlich rissen Demonstranten in Bristol die Statue eines Sklavenhändlers nieder und warfen sie in den Fluss. Recht so. Dazu passt die wachsende Diskussion über Lenin anlässlich der Aufstellung seiner Statue vor der Horster Mitte in Gelsenkirchen.

Jugendverband REBELL