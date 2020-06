Die faschistische türkische Regierung berichtet, dass unter dem Operationsnamen "Tigerkralle" Hunderte Soldaten in den Nordirak eingedrungen seien. Sie werden vom Kampfhubschraubern und -drohnen unterstützt, die 150 Ziele beschossen. Der völkerrechtswidrige Angriff richtet sich gegen die PKK, die in dieser Region Camps hat. Die kurdischen Volksverteidigungskräfte (HPG) erklärten: "Der türkische Staat will mit seinem Besatzungskonzept strategische Stellen in den Medya-Verteidigungsgebieten einnehmen und Südkurdistan¹ unter seine Herrschaft bringen."