Montagsdemo Hagen solidarisch mit Streik bei ThyssenKrupp

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie wir mitbekommen haben, seid ihr in den Streik getreten gegen die Entlassung von befristet eingestellten Kollegen. Ich selbst war viele Jahre Betriebsrat und Vertrauenskörperleiter bei Thyssen-Krupp in Hohenlimburg/Letmathe. Es ist hoch anzurechnen, dass ihr den Kampf führt, sind doch die Kollegen besonders rechtlos. Wir werden oft gespalten in befristet eingestellte Kollegen, Leiharbeiter und fest angestellte Arbeiter und Angestellte. Wir können nur was erreichen, wenn wir gemeinsam kämpfen. Der Hammer ist, dass ThysssenKrupp Milliarden Euro an Steuergelder haben will und zugleich massenhaft Arbeitsplätze abbauen will. Es ist dasselbe wie bei der Lufthansa. Auch viele der Galeria Kaufhaus-Beschäftigen stehen vor dem aus. Umso wichtiger ist, den entschlossene Kampf dagegen aufzunehmen. Wir können nur auf uns selber vertrauen. Auch in Hagen-Hohenlimburg sollen im Federnwerk weitere 160 Kollegen abgebaut werden, das ehemalige ThyssenKrupp-Werk in Hagen (jetzige Schmolz+Bickenbach) ist in Gefahr geschlossen zu werden. Wir werden dies in Hagen bekannt machen, die Solidarität organisieren und für den gemeinsamen Kampf eintreten.

Mit solidarischen Grüßen und viel Erfolg