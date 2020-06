RAG hofft auf grünes Licht für Grubenflutung

Heute früh am Werkstor eines Stahlbetriebs. Wir verteilen Flyer zum Lenin-Festakt: "Morgen wird die erste Lenin-Statue in Westdeutschland aufgestellt. Heute ist es wieder Zeit für Revolution, oder?" Ein Kollege sehr ernsthaft: "Stimmt!" Ein anderer: "Ja, so muss es kommen." Ein dritter: "Das passt, ich kann leider nicht teilnehmen, habe Mittagschicht. Viel Erfolg."