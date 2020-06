Mannheim

Sie sind uns Vorbild in ihrer Unbeugsamkeit!

So formulierte es ein Mitglied des Jugendverbandes REBELL aus Rhein-Main bei der Kundgebung am 16. Juni in Mannheim. In seiner sehr kämpferischen, mit viel Beifall bedachten Rede hob er hervor, dass der Antikommunismus die Ursache u.a. für die Münchner Prozesse ist.

Korrespondenz