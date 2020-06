Solidarische Grüße aus Rumänien zur Errichtung der Lenin-Statue am 20. Juni

"Aufrichtigsten Dank für die freundliche Einladung zur Enthüllung des Lenin-Denkmals am 20. Juni 2020. Für uns alle bleibt Lenin der Politiker und Stratege, der entscheidend zur Organisation und zum Erfolg der großen sozialistischen Revolution im Oktober 1917 beigetragen hat.

Sie erlaubte, dass der Traum vom Aufbau einer Gesellschaft der Völker für die Völker Wirklichkeit wurde und bewies, dass die kapitalistische Gesellschaft nicht ewig besteht und geändert werden muss und kann. Das ist auch das Ziel unserer Partei, die für die Realisierung einer postkapitalistischen sozialistischen Gesellschaft kämpft: Die in der Lage ist, die Zusammenarbeit auf der Basis von Gleichheit, Fortschritt aller Länder und Weltfrieden zu fördern, anstelle von ökonomischer und politischer Unterordnung, der Ausbeutung materieller und menschlicher Ressourcen, Handelssperren und zerstörerischen Kriegen, die die Existenz der menschlichen Gesellschaft selbst bedrohen.

Wir bedauern..., dass aufgrund der Verlängerung des Alarmzustands durch die rumänischen Regierenden Auslandsreisen eingeschränkt sind, was uns nicht erlaubt, an diesem sehr wichtigen Ereignis für alle Marxisten-Leninisten aus der ganzen Welt teilzunehmen.

In der Hoffnung, dass es uns möglich sein wird, eine spätere Einladung anzunehmen, wünschen wir Euch viel Erfolg bei der Vollendung dieses sehr wichtigen Ereignisses und versichern Euch unsere ganze kommunistische Solidarität in unserem gemeinsamen Kampf für das Wohlergehen, die Unabhängigkeit und Souveränität aller Völker und Länder der Welt. In Freundschaft und Solidarität...."