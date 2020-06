Gelsenkirchen

„Spendet für den Lenin-Festakt mit Public Viewing!“

Das öffentliche Interesse an der Enthüllung der ersten Lenin-Statue in Westdeutschland, am 20. Juni vor der Parteizentrale der MLPD in Gelsenkirchen, ist immens.

Von Klaus Dumberger, Parteigeschäftsführer der MLPD