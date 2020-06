Streik bei TKSE: "Das ist genau richtig, was ihr macht"

Gegen 13.00Uhr zum Schichtwechsel kamen sie ans Tor 4 und führten zusammen mit der ankommenden Mittagsschicht und Kollegen verschiedener anderer Anlagen eine Kundgebung und Beratung durch. Zusammen waren mindestens 45 Kollegen an Tor 4 mit wechselnder Besetzung.

Der konkrete Auslöser des Streiks war, dass Ende Juni ein Kollege, der seit drei Jahren mit einem befristeten Vertrag bei TKSE als Kranführer arbeitete, von TKSE entlassen werden soll. Aber sie verbinden das ausdrücklich mit der Forderung nach Übernahme der anderen Kollegen mit befristeten Verträgen, den Azubis usw. Lebendig wurde die Unterbesetzung in den verschiedenen Bereichen des KW 1 in jedem Arbeitsbereich aufgezeigt.

Die Kollegen wendeten sich auch dagegen, dass die ganzen Lasten der Krise bei Thyssen auf die Arbeiter abgewälzt werden. „Wir wollen nicht 'das Unternehmen retten', wie es die Konzernspitze will, sondern wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz“ erklärte ein Kollege. „Wir müssen richtig streiken, es kommen härtere Zeiten auf uns zu“ - ein anderer.

Nach dem Beginn des Streiks am Morgen kamen Chefs verschiedener Stufen, um die Arbeiter zu einer Beendigung des Streiks zu bewegen. „Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit der Kollege übernommen wird. Montag reden wir darüber dass der Kollege eventuell übernommen wird, Dienstag macht das dann die Personalabteilung.“

Die Kollegen stellen sich bewusst auf solche Beruhigungsparolen ein, die nur dazu dienen, den Streik abzuwürgen, genauso aber auch auf harten Gegenwind und Repressalien.

Verschiedene Solidaritätserklärungen wurden vorgelesen, unter anderen die Botschaft von Kollegen des Tata Stahlwerkes in Ijmuiden in den Niederlanden: „Das ist genau richtig, was ihr da macht“. Es wurde vereinbart, wieder ins Werk zu gehen, die Produktion nicht mehr aufzunehmen und sich um 18.00Uhr bei Schichtwechsel wieder am Tor 4 zu treffen.