Textilarbeiter streiken gegen Kürzungen

Seit 1991 organisieren Gewerkschaften einen landesweiten Frauenstreiktag. Sie fordern einen Verfassungszusatz für die gleiche Bezahlung von Frauen. Dieses Jahr stand der Protest gegen häusliche Gewalt und niedrigere Bezahlung von Frauen im Mittelpunkt. In der Hauptstadt Bern demonstrierten 2000 Frauen; Proteste gab es auch in Zürich, Basel, Lausanne und Bellinzona. In Basel hielt die Polizei in voller Montur 300 Demonstrantinnen und Demonstranten an.