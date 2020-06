Was Arbeiter zur Aufstellung der Lenin-Statue sagen

Ein ehemaliger Kollege von Daimler in Sindelfingen sagt: "'Ich bin hier, weil die Aufstellung und Enthüllung der Lenin-Statue eine tolle Sache ist. Wir leben in einer sehr polarisierten Zeit. Und ich finde es sehr gut, dass mit der Statue eindeutig gesellschaftlich Stellung bezogen wird. Es ist eine Zeit, in der sich vieles zuspitzt und polarisiert, immer mehr gesamtgesellschaftlich. Deshalb bin ich hier, um mich auf der richtigen Seite zu positionieren. Diese Gegendemos finde ich grausam. Faschisten haben auf der Straße nichts zu suchen. Nach dem Potsdamer Abkommen wären sie nicht hier!"

Christian Link und Günter Belka von der Bergarbeiterbewegung "Kumpel für AUF": "Erstmal sind wir stolz drauf, das Lenin hier in Gelsenkirchen-Horst angekommen ist. Lenin hat eine große Rolle als Arbeiterführer für die Arbeiter und die Jugend. Und vor allem sind wir stolz darauf, dass Lenin von den Arbeitern und der Jugend und anderen Leuten besucht werden kann. Wir sind beauftragt, unsere Würdigung für Kumpel für AUF zu überbringen."

Und ein Bauarbeiter aus Bochum meint: "Ich bin heute hier, weil mich das sehr interessiert und ich auch Marxist-Leninist bin. Ich bin hier zur Unterstützung. Das ist meine Solidarität und Pflicht. Lenin verkörpert eine Gegenideologie zu Kapitalismus und Faschismus. Dessen Ideologie zeigt sich heute noch im Rassismus, im Syrien-Krieg, in der Corona-Krise, in der Wirtschaftskrise - das ist Kapitalismus. Es geht nur um Ausbeutung."