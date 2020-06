„Weltfrauen melden sich kämpferisch zu Wort!"

Unter dem Motto „Wir fordern Schutz – keinen Notstand – sondern eine befreite Welt“ hatten sie im April einen internationalen Aufruf mit Forderungsprogramm an die Regierungen gestartet. Diesem wollen sie in gegenseitiger Verbundenheit mehr Nachdruck verleihen.

In den letzten Wochen verschärften sich durch das Zusammentreffen mit der Corona-Krise die schon 2018 begonnenen Weltwirtschafts- und Finanzkrise und weitere Krisen des imperialistischen Weltsystem mit dramatischen Auswirkungen auf die Frauen der Welt.

Umso bedeutender sind in dieser Situation die Stärkung der kämpferischen Frauenbewegung und die Weiterentwicklung ihrer Zusammenarbeit auf den Weg zur 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen.

Die Bewältigung des Krisenalltags kostet die Frauen der Welt viel Kraft, fordert die Entwicklung von gegenseitiger Hilfe und Solidarität heraus. Aber auch das Frauenbewusstsein entwickelt sich: Mehr und mehr Frauen wollen ihre Lage nicht kampflos hinnehmen! Das zeigt sich auch in Zeiten von Corona in zahlreichen Protesten, Aktionen wie gegen die zunehmende Gewalt an Frauen, die schutzlose, menschenunwürdige Lage der Flüchtlinge oder gegen rechte Regierungen, die die Verbreitung des Coronvirus ebenso befeuern wie den Abbau demokratischer Rechte.

In der Krise werden in vielen Bereichen der Frauenarbeit Arbeitsplätze abgebaut und es wird Kurzarbeit verordnet. Die Existenzgrundlage vieler Frauen ist bedroht, ihre finanzielle Abhängigkeit und Armut verstärken sich. Bei Tausenden von Frauen geht es um das nackte Überleben – vor allem bei den Frauen, die im informellen Sektor arbeiten oder durch Entlassungen ohne Einkommen dastehen.

So wurden in Lateinamerika Zehntausende von zumeist weiblichen Hausangestellten (90 Prozent) entlassen, andere regelrecht bei ihren Arbeitgebern kaserniert. Laut ILO hatten 92 Prozent von ihnen keinen Arbeitsvertrag.

Die Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter wurden in vielen Ländern auf die Straße geworfen, nachdem internationale Modekonzerne ihre Aufträge stornierten. Beispielhaft kämpfen sie in Bangladesch für ihre ausstehenden Löhne, für Lohnfortzahlung beim Lockdown der Fabriken, für Gesundheitsschutz und Hygienemaßnahmen. Joly Talukder, Vorsitzende der Textilarbeitergewerkschaft Garment Worker Trade Union Center (GWTUC) und Koordinatorin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen für Asien, ist führend bei diesen Kämpfen dabei . Das ist auch eine Ermutigung für die von Entlassung bedrohten Beschäftigten beim Handelskonzern Galeria Kaufhof in Deutschland.

Die „systemrelevant“ Frauen in Gesundheits-, Pflege- , Erziehungs- und sozialen Berufen oder im Handel machen deutlich: Mit dem Dank der Regierungen in „Worten“ wollen sie sich nicht abfinden. Sie nehmen ihre kämpferischen Proteste wieder auf. „Schwarze Wut in weißen Kitteln“ unter diesem Slogan gingen am 16. Juni in ganz Frankreich Zehntausende von Beschäftigten im Gesundheitswesen auf die Straße für signifikante Lohnerhöhungen, ausreichende Schutzmaßnahmen und mehr Geld für das öffentliche Gesundheitswesen. Der „Dank“ der Regierung Macron für die „Heldinnen und Helden“ von gestern: Massive Polizeigewalt.

Die Forscherin Jutta Allmendinger spricht von einem Rückschritt für die Frauen und von der Zunahme der alten Rollenverteilung. Die Managerinnen der Krise in der Familie, die die Lasten der Schließung von Schulen, Kitas, Werkstätten und Tageseinrichtungen für behinderte Menschen zu tragen hatten, deren Zerreißprobe auf die Spitze getrieben wurde, die im Beruf zurücksteckten, werden mit mangelndem Lohnausgleich und 300 Euro pro Kind (gesplittet auf zwei Monate) abgespeist. Die Großkonzerne sind der Regierungen dagegen Milliarden Wert. Das ist nicht hinnehmbar!

Bei der Wiedereröffnung der Schulen und Kitas rächen sich jetzt alle fahrlässig herbeigeführten Mängel der letzten Jahre – zulasten von pädagogischem Personal und Kindern. Und Gesundheitsschutz halten diverse Landesregierungen nicht mehr für nötig. Die „Weltfrauen“ schon. „Wir fordern Gesundheitsschutz, koste es, was es wolle!“, heißt es in der Presseerklärung zum Aktionstag vom 16. Juni. Die MLPD begrüßt die von der Europakoordinatorin, dem Frauenverband Courage und der Europäischen Frauenbewegung in Europa getragenen Aktionen und wünscht ihnen viel Erfolg.

Wann und Wo?

Die Aktionen mit offenem Mikrofon beginnen um 18 Uhr:

in Hamburg-Altona, Ottenser Hauptstrasse Nähe Mercado

in Frankfurt an Main, Konstablerwache (angemeldet)

in Berlin: noch offen

Aktuelle Informationen: www.fvcourage.de



