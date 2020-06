„Weltfrauen melden sich kämpferisch zu Wort!"

Unter dem Motto „Wir fordern Schutz – keinen Notstand – sondern eine befreite Welt“ hatten sie im April einen internationalen Aufruf mit Forderungsprogramm an die Regierungen gestartet. In den letzten Wochen verschärften sich durch das Zusammentreffen mit der Corona-Krise die schon 2018 begonnenen Weltwirtschafts- und Finanzkrise und weitere Krisen des imperialistischen Weltsystem mit dramatischen Auswirkungen auf die Frauen der Welt.

Umso bedeutender sind in dieser Situation die Stärkung der kämpferischen Frauenbewegung und die Weiterentwicklung ihrer Zusammenarbeit auf den Weg zur 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen.

Beispielhaft kämpfen Textilarbeiterinnen in Bangladesch für ihre ausstehenden Löhne, für Lohnfortzahlung beim Lockdown der Fabriken, für Gesundheitsschutz und Hygienemaßnahmen. Joly Talukder, Vorsitzende der Textilarbeitergewerkschaft Garment Worker Trade Union Center (GWTUC) und Koordinatorin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen für Asien, ist führend bei diesen Kämpfen dabei . Das ist auch eine Ermutigung für die von Entlassung bedrohten Beschäftigten beim Handelskonzern Galeria Kaufhof in Deutschland.

Bei der Wiedereröffnung der Schulen und Kitas in Deutschland rächen sich jetzt alle fahrlässig herbeigeführten Mängel der letzten Jahre – zulasten von pädagogischem Personal und Kindern. Und Gesundheitsschutz halten diverse Landesregierungen nicht mehr für nötig. Die „Weltfrauen“ schon. „Wir fordern Gesundheitsschutz, koste es, was es wolle!“, heißt es in der Presseerklärung zum Aktionstag vom 16. Juni. Die MLPD begrüßt die von der Europakoordinatorin, dem Frauenverband Courage und der Europäischen Frauenbewegung in Europa getragenen Aktionen und wünscht ihnen viel Erfolg.

Wann und Wo?

Die Aktionen mit offenem Mikrofon beginnen um 18 Uhr:

in Hamburg-Altona, Ottenser Hauptstrasse Nähe Mercado

in Frankfurt an Main, Konstablerwache (angemeldet)

in Berlin: noch offen

Aktuelle Informationen: www.fvcourage.de



Hier gibt es den internationalen Aufruf!

Hier gibt es die Liste der Unterzeichnerinnen!

Hier gibt es die Presseerklärung!