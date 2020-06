Wie dem Rassismus der Boden entzogen werden kann

Dabei zeigen Hunderttausende Protestierende, dass Solidarität und Völkerfreundschaft ihre Köpfe erfüllt. Und ein Blick auf einen deutschen Schulhof zeigt, wie selbstverständlich Jugendliche unterschiedlicher Hautfarbe zusammenleben.

Woher kommt Rassismus? Herrschende wie Donald Trump und andere Kapitalisten können Soldaten und Polizisten gegen die Millionen aufmarschieren lassen. Zur Unterdrückung reicht das nicht. Deshalb versuchen sie, die Unterdrückten zu spalten – weiße Arbeiter gegen schwarze Arbeiter, deutsche Jugendliche gegen Flüchtlinge usw. Rassismus gehört zum Kapitalismus, weil er Ausbeutung und Unterdrückung rechtfertigen und den tatsächlich bei vielen, gerade Jugendlichen, vorhandenen Drang nach einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaftsordnung zersetzen und vor allem einen aktiven Kampf darum verhindern soll.

Rassistische Gewalt wie die Ermordung von George Floyd, rassistische Entrechtung können und müssen konsequent bekämpft werden. Aber Rassismus abzuschaffen ist nur möglich durch die revolutionäre Abschaffung des Kapitalismus.

Wie mit der Abschaffung des Kapitalismus auch dem Rassismus der Boden entzogen wird, hat vor 100 Jahren Lenin in der sozialistischen Sowjetunion bewiesen. In Wort und Tat wendete sich der Führer der sozialistischen Sowjetunion in diesem riesigen Vielvölkerstaat gegen eine Einteilung in Menschen erster und zweiter Klasse. Lenin war strikt für die Gleichberechtigung der einzelnen Nationen und ihrer Sprachen. Er kämpfte gegen Sonderrechte seiner eigenen russischen Nationalität.

Wer mehr wissen will über diesen Lenin, auch seinen Kampf gegen Rassismus, ist herzlich eingeladen zur feierlichen Enthüllung der Lenin-Statue in Gelsenkirchen-Horst am 20. Juni, 14 Uhr.