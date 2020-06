Siemens Schaltwerk

„Wir fordern Tests für die gesamte Abteilung"

Am 16. Juni gegen 7 Uhr wurden wir Kollegen in der Behälterfertigung und in der Instandhaltung im Siemens-Schaltwerk Berlin über die Erkrankung eines unserer Kollegen an Corona informiert.

Korrespondenz aus Berlin