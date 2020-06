Wissenschaftliche Analyse - erfrischende Polemik

Auch die Broschüre „Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder“ von 2017 ist zum Verständnis der jetzigen Weltwirtschaftskrise sehr zu empfehlen. So war ein wesentlicher Faktor für die Überwindung der Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2008 bis 2014 die Anlage des überakkumulierten Kapitals aus den imperialistischen Kernländern in einige neuimperialistische Länder wie China, Indien, die Türkei, Südafrika und andere. Das hatte aber zur Folge, dass diese Länder in diesem Prozess zu immer stärkeren Konkurrenten wurden und entsprechend auf der Weltbühne auftraten - ökonomisch, aber auch politisch und militärisch. Jetzt geraten sie selbst mit in die Weltwirtschaftskrise, die Mitte 2018 eingeleitet wurde. Damit ist eine neue Ausgangslage entstanden für das bürgerliche Krisenmanagement.

Sorgen wir dafür, dass jetzt die kämpferischen und revolutionären Kräfte gestärkt werden!