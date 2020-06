Aktueller Lenin-Flyer erschienen

Der Flyer berichtet vom großen Erfolg der feierlichen Enthüllung der Gelsenkirchener Lenin-Statue: "300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte die MLPD zur Aufstellung der Lenin-Statue erwartet – 1100 waren gekommen! In ihrer Begrüßungsrede erklärte Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD: „Ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, ob die Aufstellung der Statue als Provokation gedacht war. Nein, aber vielleicht ist sie ein bestimmter Tabubruch. Ein Bruch des Tabus, dass man in dieser Gesellschaft über die Errungenschaften des Sozialismus und seiner Repräsentanten gar nicht sprechen soll. Auch um die Vorbehalte und Denkverbote des Antikommunismus vom Sockel zu stoßen ist der heutige Tag Teil der Bewegung ‚Gib Antikommunismus keine Chance!‘“ Das Programm war festlich, streitbar, kulturvoll..."

