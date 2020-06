13. Bergarbeiter-Demo gemeinsam mit Stahlarbeitern und Flüchtlingen - für Arbeitsplätze, Mieterrechte und Umweltschutz

„Das hätte ich mir niemals träumen lassen, dass in Gelsenkirchen-Hassel solche eine große Demo stattfindet“, so das begeisterte Resumee eines ehemaligen Stahlarbeiters, Mitglied der Hasseler Mieterinitiative ("HamI"), auf der Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz in Gelsenkirchen-Hassel.

Schon ab 10.30 Uhr hatten sich hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesammelt – Corona-konform mit Maske und Abstand. Christian Link, selbst aktiver Bergmann und einer der Sprecher der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF konnte immer neue Vertreter von Initiativen, Organisationen, Gewerkschaften und Betrieben begrüßen. Dazu gehörten neben Kumpel für AUF die kommunalen Bündnisse AUF Gelsenkirchen, Auf Essen und BergAUF, der Frauenverband Courage, Bergarbeiterfrauen in Courage, die Umweltgewerkschaft, MLPD, REBELL und ROTFÜCHSE sowie das Internationalistische Bündnis."

"Wir sind alle Markus"

Mit besonderem Beifall wurde eine Delegation von Stahlarbeitern von TKSE aus Duisburg begrüßt, die bereits seit einer Woche mit Streiks und Kundgebungen für die Übernahme eines Kollegen mit Zeitvertrag gekämpft haben. Sie hatten ein Schild dabei: „Traut nicht den schönen Worten! Bla bla bla! Traut nur uns selbst! Zusammen kämpfen!“ Ihre Losung "Wir alle sind Markus" steht für die Solidarität mit dem betroffenen Kollegen.

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der IG Metall, der GEW und der IGBCE waren mit ihren Fahnen gekommen. Ein besonderes Willkommen galt Vertretern der internationalistischen Flüchtlingsbewegung, die im Anschluss zu einem eigenen bundesweiten Treffen zusammenkommen wollten.

"RAG hat sich an der Zerstörung preiswerter Wohnungen bereichert"

Christian Link eröffnete die Kundgebung und Demonstration: „Die Politik der RAG hat Arbeits- und Ausbildungsplätze vernichtet, 124.000 Bergleuten das Deputat geklaut, billigen Wohnraum zerstört, sie riskiert mit der Zechenflutung eine regionale Umweltkatastrophe und lässt die gesundheitlich geschädigten Kumpel im Stich. Deshalb sind wir heute hier. Das besondere an der heutigen Demonstration ist, dass sie nicht nur von Kumpel für AUF, sondern aktiv auch von der Hasseler Mieterinitiative und der Umweltbewegung getragen und vorbereitet worden ist!“

Ingrid Meyer-Lettmann, Sprecherin der Hasseler Mieterinitiative, begrüßte die Teilnehmer in „ihrem“ Stadtteil: „Die RAG hat sich an der Zerstörung preiswerter Wohnungen für die Bergleute bereichert. Deshalb kämpfen wir für bezahlbare Mieten und ein Wohnrecht für die Bergleute bis zum Lebensende. Wir in Hassel sind aber auch durch die Verbrennung giftiger Ölpellets der BP im Kraftwerk Scholven und der Abfackelung der BP-Raffinerie betroffen.“ Der Kampf der Mieter ehemaliger Zechensiedlungen gegen die RAG-Politik ihrer Schikanierung und Vertreibung war ein besonderer Schwerpunkt der heutigen Demonstration.

Jan Specht, Stadtverordneter von AUF Gelsenkirchen überbrachte solidarische Grüße auch vom Aktionsbündnis gegen die Ölpellets-Verbrennung. „Wir sind vom REBELL und den ROTFÜCHSEN hier, weil es bei diesem Kampf um die Zukunft der Jugend geht“, so Anna Vöhringer, Sprecherin der Verbandsleitung des REBELL.

Geordnete und disziplinierte Demonstration

Dann sprach eine Delegation der Stahlarbeiter von Thyssenkrupp: „Von wegen 'keiner wird entlassen'. Den Versuch, uns in Stammbelegschaft, Leiharbeiter, Befristete, Auszubildende zu spalten, haben wir mit unseren Arbeitsniederlegungen und Protestversammlungen vor dem Tor durchbrochen! Wir müssen uns auf harte Auseinandersetzungen vorbereiten. Wir brauchen ein allseitiges und gesetzliches Streikrecht, nehmen uns das Streikrecht aber auch, wenn wir es brauchen.“ Dafür gab es viel Beifall.



In geordneter Aufstellung, in Dreierreihen mit genügend Abstand und angeführt von der Trommler-Gruppe des REBELL setzte sich der Demonstrationszug mit mittlerweile rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung. Rund eine Stunde lang führte er durch die verwinkelte Zechensiedlung von Gelsenkirchen-Hassel. Von Anfang an wurden die Anwohner über das offene Mikrofon herzlich begrüßt und zum Mitdiskutieren oder Mitdemonstrieren eingeladen.

Zahlreiche Gespräche am Rande

Viele schauten neugierig und freundlich zustimmend aus ihren Fenstern zu. Andere kamen vor die Türe oder blieben am Straßenrand stehen. Man winkte sich gegenseitig zu. Flugblattverteiler und Spendensammler sprachen die Menschen an. Gesammelt wurden auch Unterschriften für die Bottroper Erklärung "Damit darf die RAG nicht durchkommen" sowie für die Unterstützung des Internationalistischen Bündnisses. Über 60 kurze und längere Gespräche wurden geführt und insgesamt 412 Euro an Spenden gesammelt. Etliche Anwohner reihten sich ein und liefen ein kurzes oder längeres Stück mit.