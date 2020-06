Gestern fand in Gelsenkirchen-Hassel die 13. Bergarbeiterdemonstration gegen die Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle AG (RAG) statt. Aus diesem Grund zeigt die Rote Fahne Redaktion heute als Zeichen der Solidarität mit diesem Kampf das Steigerlied als Sonntagskonzert.

Es handelt sich hierbei um eine besondere Aufnahme dieses Bergarbeiterlieds: Am 23. Dezember 2018 sangen es 34.000 Menschen in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen aus voller Kehle und aus vollem Herzen. Es war ein Tribut für die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop, das damals letzte aktive Steinkohlebergwerk des Ruhrgebiets, das später geschlossen wurde. Ein emotionaler Moment, zu dem die Redaktion die Leserinnen und Leser gerne mitnehmen möchte. Glück Auf!