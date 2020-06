Ein Abend mit Lenin

„Vorlesen, zuhören, selber lesen, darüber reden und dabei lecker essen – passend zum Thema“, hieß es in der Einladung. In Corona-gerechter kleiner Runde unter Beachtung aller Abstands- und Hygieneregeln lasen wir aus „Krupskaja-Erinnerungen an Lenin“.

Fünf verschiedene Episoden aus verschiedenen Lebensabschnitten: Emigration in der Schweiz, Emigration in Finnland, Vorabend der Februar- und Oktoberrevolution 1917 und sein Wirken als Vorsitzender des Rates der Volkskommissare im Aufbau des Sozialismus. Es kam lebendig rüber, was für ein Mensch Lenin war: Immer die Sache im Mittelpunkt, kein Zurückschrecken vor persönlichen Nachteilen, eng verbunden mit den einfachen Massen, bescheiden und sehr oft tief nachdenklich – das glatte Gegenteil von den bürgerlichen Politikern heute.

Dabei haben wir zwei Sorten russischer Piroggen mit Smetana (Schmand) genossen. In der Diskussion kam heraus, wie wichtig es heute - am Vorabend einer gesamtgesellschaftlichen Krise des imperialistischen Weltsystems - ist, von Lenin zu lernen.