Gestern jährte sich der Überfall der Hitler-Faschisten auf die Sowjetunion zum 79. Mal

Auf breiter Front fiel die faschistische „Wehrmacht“ mit knapp 3 Millionen Soldaten ins Land ein. Damit begann das faschistische Deutschland einen rassistischen und antikommunistischen Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung: Massenerschießungen waren an der Tagesordnung; Millionen sowjetischer Kriegsgefangener starben im Gewahrsam der „Wehrmacht“. Die Zivilbevölkerung wurde systematisch ausgeplündert.

Neben Rohstoffen suchten die Besatzer vor allem Arbeit als Beute: Rund 2,1 Millionen Menschen aus der Sowjetunion wurden als "Ostarbeiter" nach Deutschland verschleppt. Sie mussten dort das diskriminierende Abzeichen OST auf der Kleidung tragen und litten mehr als andere Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter unter Hunger, Kälte und Schlägen.

Der Einfall des Hitler-Faschismus begann am 22. Juni 1941 mit dem Überfall der deutschen „Wehrmacht“ auf die Sowjetunion und endete nach dem Ende der Schlacht um Berlin am 2. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der „Wehrmacht“ am 8./9. Mai 1945. Die Rote Armee und der Sozialismus hatten gesiegt. Die Fahne der Sowjetunion hing als Freiheitsfahne am Reichstag.