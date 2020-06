Indien / Duisburg

Indische Gewerkschaft TUCI solidarisch mit den streikenden TKS-Kollegen

Das Büro der revolutionären Weltorganisation ICOR hat die Solidaritätsgrüße der indischen Gewerkschaft TUCI an die streikenden TKS-Kollegen in Duisburg übersetzt und an "Rote Fahne News" geschickt.

Gewerkschaft TUCI