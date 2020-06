Kurdischer Aktivist wird kriminalisiert

In Bergisch Gladbach sind die Ermittler der Polizei auf Spuren von mehr als 30 000 Verdächtigen gestoßen, die sich an sexueller Gewalt an Kindern direkt beteiligt haben oder Kinderpornographie getauscht oder besessen haben sollen. Das hat NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in Düsseldorf mitgeteilt. In Foren und Messengerdiensten ist offensichtlich ganz offen mit diesen Schandtaten geprahlt worden. Die Täter hätten sich gegenseitig angeheizt und sich gegenseitig Tipps gegeben. Es handelt sich offensichtlich um ein ganzes Netzwerk von Kinderschändern. Die MLPD fordert die harte Bestrafung der Täter.

Hier die Erklärung der Kinderorganisation ROTFÜCHSE gegen sexuelle Gewalt an Kindern!