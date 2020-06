MLPD

Lenin ist da - Video vom Festakt online

Deutschland-, europa-, ja weltweit berichten Zeitungen, Online-Portale und Fernsehsender über die Enthüllung der Lenin-Statue vor der Horster Mitte in Gelsenkirchen. Meldungen über das einmalige Ereignise erschienen unter anderem in der chinesischen, der arabischen, der pakistanischen und der hebräischen Presse. Bis in den Kaukasus, nach Indien und nach Südostasien reicht die Resonanz.

Von der Video-Kommission