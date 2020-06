„Missbrauch von Kindern - abscheulichste Formen der sexuellen Ausbeutung“

Am 6. Juni wurde der Kinderpornographie-Ring in Münster durch die Staatsanwaltschaft aufgedeckt. Insgesamt elf Tatverdächtigen wird schwerer Kindesmissbrauch, von mindestens drei jungen Kindern, vorgeworfen. Der mutmaßliche Haupttäter, der 27-jährige Markus V., ist bereits wegen Besitz von Kinderpornografie vorbestraft - ist aber mit Bewährung davongekommen! Denn der Besitz von Kinderpornographie wird im bürgerlichen Strafrecht bisher nur als „Vergehen“ und nicht als „Verbrechen“ geahndet.

Markus V. hat mit zehn weiteren Personen, zwei Jungs im Alter von zehn Jahren, über mehrere Stunden hinweg vergewaltigt und die Aufnahmen im „Darknet“ verkauft … Die Öffentlichkeit ist zurecht schockiert über das grausame Ausmaß der Vorfälle. Der Jugendverband REBELL und die Leitung der Kinderorganisation ROTFÜCHSE verurteilt diese Verbrechen aufs schärfste. Missbrauch von Kindern gehört zu den abscheulichsten Formen der sexuellen Ausbeutung.

Dieser Skandal ist aber bei weitem kein Einzelfall! Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass in Deutschland pro Klasse etwa ein bis zwei Kinder von sexuellem Missbrauch Betroffen sind. Das ist weit höher als die 2019 ca. 15.000 gemeldeten Fälle von Kindesmissbrauch. Kindesmissbrauch, Frauen- und Mädchenhandel, Zwangsprostitution – all das sind Auswüchse dieses kapitalistischen Systems. Wir verurteilen entschieden, dass es für diese Verbrechen keine ausreichende Prävention gibt ...

