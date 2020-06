Protest gegen „Masterplan 2030“

Bereiche, in denen zur Zeit noch Wald ist, sollen jedoch – geht es nach ca. 100 Kundgebungsteilnehmern und vielen anderen Darmstädtern - MIT SICHERHEIT NICHT bebaut werden dürfen. Furcht oder Misstrauen gibt es auch in Zusammenhang mit Kleingärten und mit Streuobstwiesen im Süden. Ganz im Norden soll wertvolles Ackerland bebaut werden und konkret: Im Bürgerpark Nord sollen Investoren Luxushäuser für Betuchte bauen. Es herrscht Unmut über die aktuellen Formen der Bürgerbeteiligung mit nachträglichem Draufsatteln oder über Nicht-Beteiligung usw. Ein Plakat polemisierte: „Natur statt Beton“.

Die Westwald-Allianz, in der auch die Naturfreundegruppe Mitglied ist, hatte die Kundgebung angemeldet. Westwald-Allianz und IG Eberstädter Wald übergaben 7100 Unterschriften zum Erhalt der Waldflächen. Das Absterben des in der Trockenregion Darmstadt durch massives Grundwasser-Abpumpen sowie durch Autobahnen und Eisenbahntrassen sowieso schon stark geschädigten Waldes - so wurde im Vorhinein versichert - soll nicht abgewartet werden, um die Bereiche bebauen zu können.

Ein hoch angesehener ehemaliger Forstbeamter, heute in der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“, nannte es „grotesk“, dass entgegen früherer Versicherungen unseres „grünen“ Oberbürgermeisters Waldflächen zur Disposition stehen. Viel Applaus gab es bei den ca. 100 Teilnehmern, als gesagt wurde, dass die verschiedenen Stadtteile sich gegenseitig kümmern sollen. Immer deutlicher werden Tendenzen zur Vernetzung von Allianzen, Bürgerinitiativen, Interessengemeinschaften und Vereinen.

Erkenntnis der Westwald-Allianz: „Einem tumorartigen Wachstum der Stadt und rein wirtschaftlichen Interessen, die nur auf Profit ausgerichtet sind, wird der Schutz von Menschen Umwelt, Natur und Klima gnadenlos untergeordnet.“ Diese Erkenntnis passte zu „Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft“ und „Rettet die Erde vor dem Kollaps“ - Parolen, zu sehen auf Transparenten der MLPD-Umweltgruppe Darmstadt und der örtlichen Gruppe der Umweltgewerkschaft.