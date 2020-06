Am Dienstag, den 9. Juni, führten Beschäftigte des Fleischverarbeitungskonzerns JBS zusammen mit Unterstützern in der Stadt Hyrum im Bundesstaat Utah eine Demonstration durch. Sie protestierten gegen die Weigerung des Konzerns, die Fabrik zu schließen, obwohl 287 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden waren und obwohl am Vortrag 42 zusätzliche Fälle bekannt geworden waren. Auch in andern Fleischverarbeitungsfabriken sind die Kolleginnen und Kollegen nicht bereit, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen Zwischen 30 und 50 Prozent der Mitglieder der Nahrungsgewerkschaft UFCW weigerten sich in der Woche, zur Arbeit zu kommen, weil sie weder der Regierung noch den Unternehmern trauen.