Faschistischer Angriff in Wien

Unsere Antwort Widerstand!

Am Abend des 24. Juni wurde in Wien die von der Frauenplattform (AKD – Avrupa Kadin Dayanismasi) wöchentlich organisierte Frauendemo von türkischen Faschisten angegriffen. Grund der wiederholten Proteste sind die zunehmende Gewalt an Frauen. Gestern ging es speziell um die drei Frauen, die in den vergangenen Tagen bei einem Bombenanschlag des faschistischen Türkischen Staates in Kobani (Rojava) getötet wurden.

Von Konföderation der ArbeiterInnen aus der Türkei in Europa (ATIK)