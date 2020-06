Hamburg

„Verzicht hat noch keinen Arbeitsplatz gesichert!“

"Verzicht hat noch keinen Arbeitsplatz gesichert!“, so endete der Sprecher der Vertrauensleute von Lufthansa Technik in Hamburg in einer kämpferischen Ansprache an ca. 300 Kolleginnen und Kollegen von Lufthansa Technik, Bodenpersonal und Sicherheitsfirmen des Hamburger Flughafens.

