Was hat ein Philipp Amthor mit Lenin zu tun?

Der erste ist ein fanatischer Verteidiger und Nutznießer des Kapitalismus. Neben seinem Bundestagsmandat ist er für die dubiose IT-Firma Augustus Intelligence tätig, für die er beim Bundeswirtschaftsministerum geworben hat - auf Briefpapier des Bundestags.Lenin dagegen lebte persönlich das kommunistische Ideal vor, in der die Leiter von Staat und Wirtschaft jede Privilegien ablehnen, und nicht besser leben als jeder andere im Land. Beide trennen auch Welten in der Beurteilung von Korruption und Bestechung. Amthor spricht, nachdem er aufgeflogen war, lediglich von „Fehler“. Lenin dagegen war klar, dass nach einer sozialistischen Revolution „...bei einer so tiefgreifenden Umwälzung alle Elemente der Zersetzung der alten Gesellschaft, … zwangsläufig 'zur Geltung kommen'. Die Elemente der Zersetzung aber können nicht anders 'zur Geltung kommen' als durch Vermehrung der Verbrechen, des Rowdytums, der Bestechung, des Schiebertums und aller möglichen Scheußlichkeiten. Um damit fertig zu werden, braucht man Zeit und braucht man eine eiserne Hand.“¹

Ein Lobby-Register, wie es jetzt die bürgerlichen Parteien vorschlagen, kann man nicht ablehnen. Es wird die Wurzel von Bereicherung auf Kosten anderer nicht beseitigen. Weil der Kapitalismus die gesellschaftlich organisierte Bereicherung einer kleinen Minderheit auf Kosten der Volksmassen ist. Damit aufräumen werden erst die Arbeiter an der Macht unter der Diktatur des Proletariats. Und die werden gegenüber solchen Verbrechen kein Auge zudrücken. Klar, dass Leute wie ein Amthor und sein Umfeld die Revolution und Lenin hassen wie die Pest.