Wir brauchen Durchblick und eigenen Sachverstand, das müssen wir uns erkämpfen und auf Rote Fahne News wird in den letzten Wochen verstärkt für die Literatur der MLPD geworben. Ich habe mich mit der „Götterdämmerung über der neuen Weltordnung“ zur Analyse der Neuorganisation der internationalen Produktion seit den 1990er-Jahren beschäftigt. Außerdem habe ich die Broschüre „Bürgerliche politische Ökonomie vor dem Scherbenhaufen“ von 2009, die mitten in der 2008 begonnenen Weltwirtschafts- und Finanzkrise herauskam gelesen.

Stefan Engel führt darin in einer erfrischenden Polemik einen fundierten Angriff auf die untauglichen Erklärungsversuche der Krise durch die bürgerliche politische Ökonomie und weist überzeugend nach, dass die Lösung der krisenhaften Entwicklung des gesamten imperialistischen Weltsystems nur in der Perspektive der vereinigten sozialistischen Staaten der Welt bestehen kann.

Auch die Broschüre „Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder“ von 2017 ist zum Verständnis der jetzigen Weltwirtschaftskrise sehr zu empfehlen. So war ein wesentlicher Faktor für die Überwindung der Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2008 bis 2014 die Anlage des überakkumulierten Kapitals aus den imperialistischen Kernländern in einige neuimperialistische Länder wie China, Indien, der Türkei, Südafrika und anderen. Das hatte aber zur Folge, dass diese Länder in diesem Prozess zu immer stärkeren Konkurrenten auf der Weltbühne auftraten, sowohl ökonomisch, als auch politisch und militärisch. Jetzt geraten sie selbst mit in die 2018 begonnene Weltwirtschaftskrise. Damit ist eine neue Ausgangslage für das bürgerliche Krisenmanagement entstanden. Sorgen wir dafür, dass jetzt die kämpferischen und revolutionären Kräfte gestärkt werden, um es zu fördern, dass sich eine revolutionäre Gärung herausbilden kann.